Milton Morrison afirma que rechazó intento de soborno de US$1 millón en el INTRANT

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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, aseguró que rechazó un presunto intento de soborno de hasta US$1 millón que, según afirmó, buscaba influir en decisiones de la institución.

Durante la presentación de un balance de su gestión, Morrison sostuvo que el supuesto ofrecimiento económico fue descartado por considerar que atentaba contra la integridad del INTRANT y los intereses del Estado.

El funcionario indicó que, aunque corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones de lugar, el caso refleja la importancia de mantener controles y principios de transparencia dentro de la administración pública.

Morrison destacó entre los logros de su gestión el fortalecimiento institucional del INTRANT, la modernización de servicios y la implementación de mecanismos orientados a mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas.

Entre las acciones mencionó la adopción de estándares internacionales ISO vinculados a la calidad, gestión institucional y certificación antisoborno, así como auditorías a procesos que anteriormente no eran evaluados de manera sistemática.

En materia de movilidad, resaltó la recuperación de la administración estatal de la red semafórica, además de los avances del Corredor Independencia, que ha movilizado alrededor de 4.7 millones de pasajeros desde su puesta en funcionamiento.

También señaló mejoras en el sistema de licencias de conducir, la reorganización del centro de retención de vehículos conocido como Canódromo y la creación de una unidad de atención integral para víctimas de siniestros viales.

El director del INTRANT afirmó que la transformación del tránsito requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo autoridades, operadores de transporte, conductores, motociclistas y peatones.

«No basta con tener mejores instituciones si no contamos también con mejores prácticas ciudadanas», expresó Morrison, al llamar al cumplimiento de las normas de tránsito como un compromiso colectivo.

Fuente: NT