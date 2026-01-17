Milton Morrison arremete contra los conductores que violan la ley y aboga por sanciones más severas

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, arremetió contra los conductores que no cumplen con las leyes de tránsito, al asegurar que gran parte del caos vial que vive el país se debe precisamente a la inobservancia de la normativa.

A través de un audiovisual publicado en sus redes sociales, Morrison explicó que, de cumplirse realmente las leyes, el tránsito nacional sería «una maravilla», pero la realidad es otra, señalando como principales infractores a motoristas, motoconchistas y repartidores, a quienes describió como conductores que «andan como chivos sin ley».

Morrison recordó que el año pasado expuso ante el Congreso Nacional la cruda realidad del tránsito, los siniestros viales y los accidentes, y reiteró su postura a favor de endurecer las sanciones, incluyendo el aumento de las multas y una aplicación más rigurosa de la ley en coordinación con otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Sobre los conductores alcoholizados

En ese sentido, fue enfático al señalar que las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol deben enfrentar consecuencias inmediatas.

«Cuando se agarre una persona alcoholizada, cuando se le ponga el alcoholímetro no hay que darle ningún chance, hay que meterlo preso», expresó, al considerar que solo así se generará conciencia real sobre el peligro de manejar en estado de embriaguez.

El director del Intrant subrayó que la institución no puede resolver sola la problemática del tránsito, ya que se trata de un fenómeno multisectorial que requiere el trabajo conjunto de diversas entidades del Estado.

Intensificar fiscalizaciones

No obstante, aseguró que ha sostenido reuniones con el director de la Digesett para intensificar las acciones de fiscalización, especialmente contra conductores imprudentes.

El director del Intrant también hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a una cultura de educación vial y la fiscalización, al reiterar que el objetivo principal es salvar vidas y transformar el tránsito en el país. «Cuando un pueblo se une en una misma causa, logramos grandes cosas», expresó.

FUENTE: DL