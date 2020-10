Minerd revela ha capacitado a más de 100 mil docentes de todo el país

En las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña –Isfodosu- una joven de protocolo pidió a un agente de seguridad dos paraguas y que abrieran las puertas de cristal de acceso y salida del lugar. De inmediato los escoltas, vestidos con trajes negros, se pusieron en posición de alerta. Este equipo de reporteros de Diario Libre, también.

Todo indicaba que el titular del ministerio de Educación, Roberto Fulcar, saldría de la reunión que encabezaba junto al rector del Isfodosu, Julio Sánchez Maríñez.

Salió apresurado y con él le seguía, con la misma prontitud, el equipo de camarógrafos, fotógrafos y periodistas que portaban el carnet del Minerd.

“Ministro, queremos hacerle algunas preguntas. ¿Nos concede una entrevista?”, le cuestionamos. A lo que asintió.

De inmediato, la “batería” del equipo de prensa del Minerd procedió a capturar fotos e imágenes en video.

Luego de unos segundos, procedimos a entrevistarlo, pero antes de responder una pregunta sobre el desarrollo del año escolar 2020-2021, Fulcar advirtió: “Yo quisiera que esta información me la transcriban como yo la digo porque no está ocurriendo eso en otros casos, en otras informaciones que he dado”.

Aseguró que el “Plan de Educación para Todos Preservando la Salud” se desarrolla como fue previsto y que fueron capacitados más de 100 mil docentes, incluyendo más de 20 docentes del sector privado, a los que se les ofreció una capacitación gratuita.

Recalcó que se “han ido cumpliendo al pie de la letra” todas las tareas y actividades programadas en dicho plan, entre las que figuran el proceso de simplificación curricular y la identificación de las competencias fundamentales del currículo, que han fundamentado la elaboración de los cuadernillos de trabajo para impartir la docencia.

Reveló que los cuadernillos serán enviados desde mañana a todo el territorio nacional.

Fulcar afirmó que “todos” los maestros dominicanos fueron dotados de dispositivos tecnológicos y que, como el país ha sido testigo, se ha estado concluyendo el proceso de capacitación docente en el uso de tecnologías, desarrollo de competencias, habilidades y metodologías para la educación virtual.

“Ya se está trabajando para la virtualización de los contenidos derivados de la adecuación currículo y de la simplificación para ser convertidos en contenidos virtuales que van a ser transmitidos a todos los estudiantes”, especificó.

El funcionario resaltó que el Minerd también concluyó el casting para seleccionar a los “docentes modelos” que impartirán las clases a distancia y que estos están siendo entrenados sobre la labor que realizarán.

“De manera que, todo lo que previmos en el Plan de Educación para Todos Preservando la Salud se va cumpliendo al pie de la letra”, insistió.