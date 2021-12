Ministerio de la Mujer destaca importancia del acceso de las mujeres para su crecimiento económico

Santo Domingo. Al intervenir en el lanzamiento del primer Informe de Género en el Sector Bancario de la República Dominicana, La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez dijo que es de gran satisfacción que la Superintendencia de Bancos abra el diálogo sobre la participación femenina en el sector bancario.

El acceso de la mujer productora al crédito y oportunidades para crecimiento económico es fundamental y existe un gran desafío dado que 40 por ciento de la fuerza laboral femenina a nivel mundial no tiene un acceso a la bancarización y el financiamiento, situación aún más grave y en los países de menor desarrollo económico, señaló la funcionaria.

La autonomía económica de la mujer es un eslabón fundamental para el logro de mayores niveles de desarrollo a mediano y largo plazo, por lo que se requiere de mirada y análisis diferenciado respecto a la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral y el acceso a los servicios bancarios.

Mayra Jiménez reconoció los esfuerzos de las autoridades por la recuperación socioeconómica del país tras los estragos de la pandemia de la Covid19, aunque dijo que la participación de las mujeres en la economía sigue afectada por sus impactos y se han profundizado las brechas respecto a su acceso al empleo y a las fuentes de producción.

Citó a modo de ejemplo las estadísticas del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo revelando que en el 2020 el 24.6 por ciento de las mujeres vivían con ingresos por debajo de la línea de la pobreza general, frente al 22 por ciento de los hombres.

Otra agravante es el hecho de que las mujeres perdieron en el mismo periodo el 7.5 por ciento de sus empleos y los hombres el 4.9 por ciento, mientras en lo referente a la ocupación informal la participación tuvo una reducción relativa de más del doble de los hombres.

“Si bien en República Dominicana y en el resto del mundo se han tomado una serie de medidas para la recuperación económica; también es cierto que aún hay desafíos importantes para focalizar políticas y acciones que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, sobre todo aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad”, enfatizó.

Significó que, pese a esta injusta realidad, todos los estudios evidencian que en el renglón multicrédito las mujeres son más responsables en el pago de sus compromisos crediticios.

“Desde el Ministerio de la Mujer promovemos e incentivamos que, en alineación con el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, y su tema nacional 3, sobre autonomía económica, se centren acciones en el acceso de las mujeres a los activos y recursos productivos que les permitan la generación de ingresos propios de manera sostenible; ampliando el alcance de los programas integrales de acceso al crédito y acompañamiento a las propietarias de MIPYMES, utilizando la banca de segundo piso, las garantías mobiliarias y los regímenes impositivos diferenciados”, puntualizó.

Durante el lanzamiento del informe de la Superintendencia de Bancos fue efectuado el panel moderado por su directora de Fortalecimiento Institucional, Anniete Cohn-Lois con la intervención de la jefe de Finanzas Inclusivas de Género en Aliance for Financial Inclusion (AFI), Helen Walbey; la comisionada para el Mercado Financiero de Chile, Bernardita Piedrabuena; la representante para la República Dominicana y Haití de la International Finance Corporation (IFC), Carolina Cárdenas y la subdirectora de Investigación en Official Monetary Financial Institutions Forum (OMFIF), Natalia Ospina

