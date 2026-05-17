Ministro Administrativo de la Presidencia visita Hospital General Docente de la Policía Nacional

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El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, realizó una visita al Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL), donde recorrió las distintas áreas del centro junto al director ejecutivo del hospital, el coronel médico Juan Antonio Paredes, con el propósito de conocer de cerca su funcionamiento y capacidad operativa.

Durante el recorrido, las autoridades hospitalarias presentaron al ministro las principales necesidades del centro médico, especialmente en materia de ampliación y fortalecimiento de los servicios especializados que reciben los miembros de la Policía Nacional y sus familiares.

Bautista García valoró el trabajo que realiza el hospital y reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento del sistema de salud y el bienestar de los agentes policiales, destacando la importancia de continuar respaldando iniciativas orientadas a mejorar la atención médica en el país.

FUENTE: DIGITAL MULTIMEDIA.