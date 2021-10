Ministro de Defensa afirma dan seguimiento cercano a secuestro de dominicano en Haití

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que dan seguimiento al secuestro de un camionero dominicano en Haití, retenido desde el pasado 22 de septiembre y por cuya liberación exigen la suma de 200,000 dólares.

Se trata de Wilson Rodríguez, de 33 años, quien penetró a territorio haitiano a través del paso fronterizo de Jimaní a llevar una carga.

“Le estamos dando seguimiento cercano a ese caso; ayer hubo una reunión en la frontera con familiares de él y dirigentes choferiles”, sostuvo Díaz Morfa sin entrar en detalles.

En relación a si se va a pagar o no el rescate que se exige, el oficial sostuvo que esa parte no le corresponde al Ministerio de Defensa.

En torno a la comunicación con las autoridades haitianas al respecto dijo que mantienen contacto con las autoridades policiales de ese país.

“Hay una comunicación a nivel de Cancillería permanente a través de los embajadores; pero nosotros tenemos una comunicación con las autoridades policiales de los vecinos haitianos permanente, muy afable y muy correcta hasta este día y le estamos dando seguimiento cercano al caso muy lamentable de este dominicano”, afirmó el ministro de Defensa.

El pasado miércoles, Vinda Sánchez, esposa del secuestrado dijo a Diario Libre que los secuestradores se habían comunicado vía telefónica el 25 de septiembre y que le requirieron la entrega de 200,000 dólares para liberarlo.

“El sábado llamó uno de los secuestradores al señor Fermín, que es el responsable de mandarlo para adentro con el viaje y le pidieron 50,000 dólares y luego subieron a 200,000 dólares”, dijo Vinda Sánchez.

“Me pusieron a hablar con él. Yo le pregunté qué cómo estaba, me dijo que estaba bien, lógico porque imagínese él no va a decir nada negativo. Le pregunté qué si comía, me dijo que sí; me preguntó qué si yo estaba aquí en Jimaní, le dije que estaba aquí en Jimaní desde el viernes”, explicó al decir que es el único contacto hasta ahora.

Fuente: DL