Ministro de Economía aclara colaboradores fueron desvinculados porque algunos proyectos no se materializaron

El ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, publicó varios tweets en su cuenta personal para aclarar que esta semana se desvincularon 16 personas de este ministerio porque eran sesores de proyectos que no se materializaron y de otros que ya concluyeron, además de que algunos asesores de gestiones pasadas no cumplieron las expectativas.

“Algunos cuestionarán por qué ahora, por qué no dejarles esa difícil tarea a las próximas autoridades. Considero un apoyo organizarle la casa en cuanto a proyectos caducados o postergados, aunque me cueste una campaña de descrédito”, escribió el funcionario en Twitter.

Jiménez informó que en estos días ha sido atacado por mensajes anónimos en redes denunciando desvinculaciones masivas recientes y descuido de funciones y agregó que él conoce autor de este “pasquín digital”.

Señaló que a su llegada al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en agosto de 2019, renunciaron tres directores, él confirmó 11 en cargos directivos, ayudó a pensionar dos directores, una fue coordinada a otra entidad y pasó a seis asesores de despacho para proyectos especiales, por lo que “él no desvinculó a un solo directivo”.

“Los nuevos directores, en su mayoría, fueron jóvenes y mujeres. Los grandes logros que en 11 meses hemos alcanzado han sido la combinación de experiencia y juventud. Y estaré siempre muy orgulloso de todo el equipo. De los seis directores que pasaron a asesores, cinco estaban previstos para proyectos especiales. Lamentablemente, esos proyectos se han postergado por COVID-19 y retrasos en préstamos externos”, lamentó Jiménez.

Dijo que un asesor que no cumplió con el proyecto asignado, en 11 meses, no había tenido ningún avance y por eso es de su parte que viene el descrédito.

Recalcó que ante el cambio de gobierno, lo correcto es que el próximo ministro decida la continuidad de los proyectos y los asesores y personal que los llevaría a cabo.

Clima laboral

Jiméz especificó que contrario a las acusaciones, en su periodo se ha dado una gran mejoría en la satisfacción del personal. En poco tiempo, la encuesta de clima pasó de 76% de satisfacción a 90%.

Manifestó que se ha mejorado el almuerzo, comedor y baños y el seguro salud de personal de menores ingresos.

“También mejoramos los salarios, pues 47% del personal estaba por debajo del umbral mínimo para su puesto de trabajo según resolución del MAP. Un total de 128 colaboradores, en su mayoría de bajos ingresos, (conserjes, chóferes, mantenimiento) fueron llevados a su salario mínimo”, expresó.

Concluyó en que el compromiso con hacer lo correcto y aplicar la meritocracia a veces trae ganadores (aumentos salariales a personas con salario por debajo del rango) y a veces afectados (desvinculación de personal de proyectos postergados y asesores).

“Como he dicho anteriormente, siempre haré lo que entienda es más justo, correcto y apegado a la legislación. Si trae consecuencias como difamación anónima, las asumo. Es la responsabilidad y no el miedo a la venganza lo que me guía en el servicio público”, añadió.