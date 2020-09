Ministro de Economía afirma tres causales protegen vida de mujeres más carenciadas

Send an email

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, afirmó que la inclusión de las tres causales dentro del nuevo Código Penal, a debatirse en el Congreso, fue una decisión tomada en la Dirección Ejecutiva del PRM.

Consideró que, la sociedad dominicana se encuentra en un proceso de movilización a favor de que se establezcan las tres causales para suspender el embarazo, ya que es un problema de salud pública y una fuente perversa de segregación social.

Indicó Ceara Hatton que: “Una mujer sin recursos recibe la peor asistencia de salud para interrumpir el embarazo, mientras que una mujer con recursos puede tener acceso a la mejor asistencia”.

Enfatizando que: “Si alguien considera que es un pecado suspender el embarazo por las tres causales tiene todo el derecho a pensar de esta manera”; considerando, no obstante, que, “ese grupo de población no tiene el derecho de impedir la solución de un problema de salud pública, poniendo en riesgo la vida de otras mujeres y mucho menos profundizar la desigualdad social que ha caracterizado a este país; pero continuar la gestación hasta el final poniendo riesgo su propia vida (la mujer) no es justo ni humano”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció al país el sometimiento del nuevo proyecto de Código Penal sin la inclusión de la despenalización del aborto en tres causales, provocando el rechazo de organizaciones de mujeres y entidades laicas.

La inserción de las tres causales describe los casos en que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto, o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. República Dominicana es uno de los cinco países del mundo que continúa penalizando a las mujeres y desconoce las tres causales.

