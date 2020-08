Ministro de Industria y Comercio juramenta nuevo Director de FODEARTE

Send an email

En la tarde de este viernes 21 de agosto, el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Licdo. Víctor -Ito Bisonó, juramentó al nuevo Director de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE), el Licdo. Ramón Antonio Guillen Polanco, quien fue designado por el Presidente Luís Abinader Corona mediante el Decreto No. 339-20.

Una vez juramentado, el nuevo Director, agradeció a Dios por esta oportunidad, y al Presidente Constitucional Luis Abinader, indicando que desde este espacio podrá servir al país y muy en especial a los artesanos, asegurando que su gestión tendrá como centro al artesano, pues sin ellos no existe la artesanía. Guillen puntualizó que su gestión se basará en los valores de la eficiencia, apertura y la transparencia.

“Estamos muy comprometidos con la visión de cambio de nuestro presidente Abinader, sobre todo cuando se tiene la oportunidad de servir y actuar en beneficio de los que más necesitan”.

Durante el acto de juramentación, el Director entrante le obsequió una pieza artesanal al Ministro, la cual simboliza la famosa Chiva de Montecristi, que aprovecho para poner como ejemplo, indicando que la Chiva amarrada con la soga significa no trabajar, no rendir. Exhortándolo con ello a todos los funcionarios recién nombrados que no amarren la Chiva, pues se tiene un gran reto por delante para con el país y el pueblo.

Así mismo Guillen indicó “En estos momentos estamos evaluando y auditando lo que estamos recibiendo. Nuestro compromiso es poder ayudar al artesano, empezar a implementar políticas que impulsen el crecimiento y la tecnificación del sector artesanal, convirtiéndolos a su vez en un sector más productivo, en beneficio del país

y así poder competir con el mercado internacional”.

Finalmente, le externo las gracias al señor Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Licdo. Víctor -Ito- Bisonó, por su visión de compromiso y colaboración con este sector. Más sobre Ramón Antonio Guillen Polanco. Junto a sus hermanos, Manuel Antonio, Esteban Antonio y Jesús Antonio Guillén, es símbolo de la cerámica taína en Yamasá, Provincia Monte Plata, a donde llegaron desde Elías Piña.

Allí, en La Cuesta del Jobo, encontraron fuego y barro que eternizan en cada pieza de cerámica, réplicas del arte taíno. En 1989 abrieron su primer taller. En su prolífica obra encontramos réplicas de petroglifos y pictografías, cemíes y duhos. Ramón Guillen ha realizado estudios de los petroglifos y pictografías de las cuevas de Los Haitises, de Gorjón, del Pomier, de las Maravillas y del Chacuey, entre muchas otras.

Todas las piezas que realizan los Hermanos Guillen son elaboradas a mano y quemadas en fuego. Para impermeabilizar las figuras y darles brillo, extrayendo la cera virgen de las abejas, la llevan al baño de María hasta lograr la consistencia deseada y como barniz la aplican a sus creaciones. Grandes celebridades en todo el mundo tienen piezas de los hermanos Guillen, como la Reina de España, la Ex primera dama y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton.

La vocación de servicio comunitario ha convertido el taller de los Hermanos Guillén en una escuela y museo del arte taíno. Vocación que llevó a Ramón Guillen a incursionar en la política, participando para el torneo electoral como candidato a regidor por el municipio de Yamasa, Provincia Monte Plata en las pasadas elecciones del 15 de marzo de este año, en donde resultó electo.

Gracias a su gran trayectoria y basto conocimiento en el área de la artesanía, el Presidente Constitucional de la República Luis Abinader, lo designa mediante Decreto No. 339-20, como Director de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE), motivo por el cual tendrá que renunciar, cesar en sus funciones

como regidor electo, para dedicarse en cuerpo y alma a este gran reto, el cual supone la guía y conducción de la artesanía nacional.

Por: Expresión Popular