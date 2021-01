Ministro de Interior y Policía pide a agentes no “atropellar” a ciudadanos durante apresamientos

El video fue compartido por el artista Wason Brazobán en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Ya esto es un abuso!!! Una gente que rentan una villa y están en familia ! También está prohibido compartir en familia privado ? Hasta donde es que van a llegar ? Quieren que él ser humano se vuelva loco y de deprima ? Abusadores!!!”.

La acción de los agentes con las personas que rentaron la villa fue ampliamente censurada en las redes sociales.

Algunos de los comentarios:

roxy_bonilla: “Están llevando las cosas al extremo. Entonces si me voy de fin de semana a un hotel en familia, van a ir a buscarme al hotel y llevarme presa? Están en familia, no son más de 10. Están bañándose, no hay desorden de bullabni música, ni alcohol se ve en las mesas. Y se los van a llevar preso? Dizque que use la mascarilla.. Con su esposa he hijos y bañándose se va a usar mascarilla???? Por amor a Cristo”.

luisalberto.sanchez.167: “Dios mío! Es locos que están?

isis_fernndez: “Basta ya, esto es un ABUSO, quieren que se respete a la autoridad pero ellos son los primeros irrespetuosos, hay que salir a protestar”

kyaralyan: “Así es, a mi padre le pasó lo mismo, cuando le ofreces dinero todo bien, pero si no te llevan preso, la gente está cansada”.