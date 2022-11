Ministro de la Juventud afirma Onguito Wa no es un referente para los jóvenes

El ministro de la Juventud, Rafael Feliz García, afirmó que el exponente de música urbana “Onguito Wa” no es un reflejo de todos los jóvenes de la República Dominicana, sin embargo, consideró que sí lo es para un sector de la población que lo valida y tiene como opción de progreso.

“Creo que no es el reflejo de todos los jóvenes dominicanos, si es el reflejo de un sector de la población que es humilde, y que lamentablemente se ha logrado bajo una categoría social que muchas personas denominan viral “, expresó.

Al ser entrevistado en el programa “Más Cerca”, que se transmite por La Rocka 91.7 FM lamentó que en la actualidad lo que se hace viral son las malas acciones, y los medios de comunicación colaboran para la viralización de estas.

“Lamentablemente lo que no es morbo no genera reating, y lo que no genera reating no genera dinero, entonces en un modelo sumamente mercantilista como éste, la comunicación, simplemente no lo van a publicar”.

Fuente: NDigital