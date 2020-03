Ministro de Salud: Celebraciones políticas y carnaval, por ahí vino el coronavirus a SFM

El Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas atribuyó la propagación del Coronavirus en San Francisco de Macorís a las fiestas que se realizaron en los últimos días en la provincia, que incluyeron celebraciones políticas, carnaval, así como otras de índoles privadas, lo que a su juicio tuvo origen el contagio local de la pandemia.

Dijo que las autoridades están haciendo el trabajo que le corresponde, pero que la ciudadanía debe asumir su responsabilidad, la cual no está cumpliendo.

“Qué es lo que queremos, el corte de la transmisión, y eso se da con la participación ciudadana y comunitaria y a eso hemos venido aquí a ayudar a que ese proceso se pueda producir, aquí hubo celebraciones de todo tipo, marchas, donde se convirtió en un centro de contagio, celebraciones políticas y carnaval, y todos los invitados, incluso de ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, La Florida y otras ciudades de EEUU, por ahí vino el virus, porque en SF no había virus, ni en este país”, dijo el funcionario al hablar con periodistas desde San Francisco de Macorís a donde acudió junto a un equipo para tratar de frenar la propagación del virus en esa provincia, la cual se ha convertido en la primera en detectarse casos locales.

Dijo que de nada vale que el personal de salud se está arriesgando para salvar vidas cuando la población no pone de su parte ante una amenaza como esta. “Entonces de qué nos vale estar como estamos aquí si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca. ¿Hay manera de controlar una epidemia?, ¿tendríamos que hacer como hizo China, si no te mueve te muevo y usar la fuerza militar?”, se preguntó.

Hizo un llamado a la ciudadanía a que tome conciencia de que esto no es un juego, sino que hay que asumir conductas racionales, siguiendo los consejos de las autoridades competentes.