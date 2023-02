Ministro de Salud sobre conflicto con ARS: No se resuelve parando las consultas con seguro médico

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, felicitó este miércoles al Colegio Médico Dominicano (CMD) por el cambio de actitud al otorgar una semana de tregua en búsqueda de resolver los conflictos entre galenos y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), alertando que la solución al conflicto no está en la paralización de servicios.

“Nosotros estamos de acuerdo con esta actitud positiva de que tenemos que seguir por el bienestar de los pacientes”, afirmó Rivera luego de depositar una ofrenda florar en el Altar de la Patria.

“Cada uno de nuestros pacientes merece, no una semana de tregua, seguir negociando para seguir mejorando las condiciones que quiere el Colegio Médico, pero, en primer lugar, el bienestar de los pacientes”, explicó.

De acuerdo con Rivera, “por los pacientes hay que hacerlo todo, por los pacientes hay que hacer todo el esfuerzo y nosotros, tanto como Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Gabinete de Salud y el Gobierno, estamos atentos a estas negociaciones”.

El funcionario adelantó que en el día de hoy estaría recibiendo por escrito el nuevo pliego de demandas del CMD con el fin de solucionar el impasse con las aseguradoras.

“El régimen contributivo pertenece al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nosotros tenemos que seguir negociando, con parar no se va a resolver el problema. Yo creo que forzar a ver qué vamos a hacer, no, es qué ellos no deben hacer, es al revés: ¿Qué no deben hacer ellos? Parar las consultar. ¿Qué no deben hacer? Parar los hospitales. ¿Qué no deben hacer? Hacer marchas ni parar las clínicas”, peticionó.

El doctor Rivera reiteró la importancia de que los pacientes puedan seguir recibiendo todos los servicios porque “el que tiene una enfermedad no entiende eso (el conflicto), sino que quiere que se le resuelva el problema”.

“Todo tiene que seguir funcionando para que nosotros podamos seguir tratando a nuestros pacientes. El sector público tiene que seguir trabajando y también el sector privado merece que se le atienda”, sostuvo.

De igual modo, enfatizó la importancia de no incrementar gastos de bolsillo en perjuicio de los pacientes.

“No podemos aumentar a la ligera un proceso que llevaría cambios de la ley para nosotros poder aumentar la cápita”, indicó Rivera.

Fuente:: Diario Libre