Ministro del MICM y director de Proindustria visitan Parque Industrial de La Vega

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto al director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, realizaron una visita al Parque Industrial de La Vega, uno de los principales complejos productivos del país.

Durante el recorrido, las autoridades evaluaron la operatividad del parque, que actualmente alberga 51 naves industriales activas y genera más de 4,300 empleos directos, consolidándose como un motor clave para la economía de la provincia.

El parque, fundado en 1987, ha mostrado una recuperación sostenida en los últimos años, al pasar de cerca de 1,900 empleos en etapas anteriores a más del doble en la actualidad, reflejo de su dinamismo y atractivo para la inversión.

Entre sus principales fortalezas figuran los servicios que ofrece a las empresas y trabajadores, como seguridad permanente, subestación eléctrica, servicios aduanales, dispensario médico, mercado de bajo costo y facilidades institucionales que respaldan su funcionamiento.

Las autoridades destacaron la ubicación estratégica del parque en el Cibao, con acceso a mano de obra calificada y cercanía al Aeropuerto Internacional del Cibao y al puerto de Puerto Plata, factores que facilitan el comercio y la logística.

Proindustria informó que se han ejecutado mejoras en la infraestructura eléctrica y que el parque dispone de más de 556 mil pies cuadrados para nuevas construcciones, lo que amplía sus posibilidades de expansión y captación de nuevas industrias.

Asimismo, se anunciaron proyectos en marcha que incluyen la recuperación de naves industriales, nuevas edificaciones, mejoras en seguridad, obras viales internas y planes sociales destinados a elevar la calidad de vida de los empleados.

Tanto el ministro Sanz Lovatón como el director de Proindustria coincidieron en que el Parque Industrial de La Vega es un activo estratégico del Estado, con alto potencial de crecimiento y capacidad para seguir generando empleos y desarrollo económico en la región.

Fuente: Panorama