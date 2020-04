Ministro responde al PRM: No vine aquí para hacer negocios

SANTO DOMINGO.- En tono molesto, el ministro de Salud salió al frente a las denuncias de irregularidades durante la rueda de prensa para ofrecer datos sobre la evolución del COVID-19.

“No estoy aquí para negocios, ni estoy procurando negocios y todos los negociantes aquí saben que en esta oficina no se ha jugado nunca con eso, y he prohibido el acceso a los comerciantes a áreas sensibles a las cuales se tenía acceso libre”.

Con esas palabras el ministro de Salud Publica salió al frente ayer a las denuncias vertidas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que acusó a esa institución de cometer graves irregularidades en las compras de emergencia de 35 licitaciones y compras con , supuestamente, RD$116 millones y RD$125 millones por encima de los precios de referencia.

En tono enérgico, Rafael Sánchez Cárdenas desafió a la organización política a presentar evidencias reales de sus acusaciones y a revisar sus expedientes, antes de cuestionar su moral como ministro de Salud, tras asegurar que desde ese Ministerio no se están patrocinando ilegalidades.

El funcionario exhortó a quienes realizaron las denuncias a estudiar la Ley de Compras y Contrataciones, la cual establece cómo se procede en medio de un estado de emergencia nacional como el que existe en el país por la pandemia de coronavirus, “donde no funcionan los sistemas”.

Sánchez Cárdenas afirmó que esa institución está facultada a comprar “ipso facto” lo que sea necesario si las necesidades de salud pública así lo ameritan y con ello no violan ninguna ley ni se comete ningún delito.

Dijo que lo ha aludido el principal partido opositor son procesos cancelados por el Ministerio que actuando con transparencia, incluso subió un correo electrónico interno a la plataforma de compras con fines de anulación y cuelga todos y cada uno de los procesos de compra para que sean de público conocimiento.

Senasa desmiente al PRM

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) aclaró que no está incluida dentro de las instituciones que pueden realizar compras de emergencia acogiéndose al decreto 133-2020 que declara de emergencia las adquisiciones para combatir el COVID-19, por lo que desmiente las informaciones emitidas por el dirigente del Partido Revolucionado Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, de que la ARS Estatal ha lanzado procesos de compras para tales fines. La institución instó a Jorge Mera a retractarse de su acusación.

Jorge Mera al ministro SP: “Nos veremos ante la ley”

El dirigente del PRM, Orlando Jorge Mera, dijo al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que se verán ante la ley, tras este pedir que demuestren la denuncia de irregularidades en las licitaciones. “Señor ministro no me responda a mí, responda a la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública… Es ella la que le dice a usted, que a pesar de esos equipos no tener la calidad, usted le ha ordenado recibirlos”, dijo.

Por: María Teresa Morel / El Caribe