Miriam Germán Brito asegura Ministerio Público no puede actuar de manera irresponsable

La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que el Ministerio Público no puede darse el lujo de actuar de manera irresponsable ni esquivar referirse a ciertos asuntos.

“Tú, como Ministerio Público, no puedes darte el lujo de ser irresponsable o cobarde, no es que te vas a lanzar de manera atropellante a cualquier cosa, pero tú no puedes estar esquivando el pronunciarte sobre tal o cual asunto sujeto a tu dictamen”, dijo Germán Brito.

Al participar en el conversatorio televisivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la magistrada habló sobre el significado que tiene para ella ser servidora pública en el ámbito del sistema de justicia.

La entrevista estuvo a cargo del vicepresidente de la Fijus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Al ser cuestionada sobre cómo han convivido sus principios de jueza y ahora procuradora, Germán Brito dijo que como Ministerio Público el trabajo es más reflexivo, aunque tampoco se puede lograr una condena como sea, mientras que en el papel de juez dijo que no cree en la búsqueda irracional de una condena y tampoco cree en desarrollar una especie de derecho penal del enemigo.

Agregó que las pasiones se dan pero en el fondo las dos funciones, aunque no tengan la misma dinámica, imponen el respeto a las mismas cosas.

“Es simplemente un examen a conciencia, sin prejuicios, de todo lo que conlleva un proceso. Y cuando uno es juez, entre otras obligaciones, tiene la de vivir en guardia, todos los seres humanos tenemos prejuicios, pero el que es juez debe estar en guardia frente a sus propios prejuicios, porque tú te puedes defender de lo que te imputen en el proceso, tienes una defensa que debe rebatir todo esos aspectos, pero tú no te puedes defender del prejuicio que yo tengo, porque no lo conoces, por eso tiene que estar en guardia frente a eso y esa es una cuestión que te puede llevar a situaciones aberrantes”, dijo Germán Brito, quien fue juez de la Suprema Corte de Justicia.

La servidora dijo que como Ministerio Público no puede darse el lujo de ser irresponsable o cobarde.

“No es que te vas a lanzar de manera atropellante a cualquier cosa, pero tú no puedes estar esquivando el pronunciarte sobre tal o cual asunto sujeto a tu dictamen. Y hay algunas personas que prefieren, como dicen algunos adolescentes, ‘mecer las cosas’ a ver si se resuelven solas y solas no se van a resolver”, aseguró.

De acuerdo con Germán Brito, no se puede pretender que la cabeza de una institución o departamento le diga qué hacer porque tiene que supervisar las cosas. “Tú tampoco puedes estar con un procurador fiscal respirándole en la espalda, tú tienes que darle una cierta libertad de acción. Claro, que esa libertad no debe llegar al abuso”.

Dijo que existe una subordinación jerárquica no dictatorial en la institución.

Formación

Se refirió a la formación en el sistema jurídico y dijo que debe hacerse para crecer desde el punto de vista humano y desde la efectividad del sistema operativo, la efectividad de una persecución justa y adecuada.

En cuanto a las críticas que recibe, explicó que está lista para cualquier tipo de comentario, “porque no somos moneditas de oro para gustarles a todos, como dicen”.

Aseguró que sería mezquina si no reconoce la apertura que ha tenido la actual administración, “que no digan que soy perremeísta, porque no es cierto”.

En cuanto a la reforma policial dijo que se va a tomar tiempo y alberga la esperanza de que se pueda avanzar en ese sentido.

Fuente: DL