Mitos y verdades populares sobre el cabello, ¿cuánto hay de verdad?

Hay frases, verdades populares y mitos sobre nuestro cabello que están instalados y todos repetimos, ¿pero estamos seguros de su veracidad? A veces se trata solamente del ejercicio de repetición, aunque no estamos muy al tanto de si son verdades o realmente son mitos sin correlato con la realidad. Te proponemos ver algunos casos.

¡Falso! No solo que no se hereda siempre, sino que no solo tiene que ver con la rama parental. Lo que llamamos calvicie común tiene por nombre alopecia androgenética y su patrón de herencia es poligénico, complejo y se puede heredar de ambos progenitores. Sin embargo, es cierto que la probabilidad es muy alta, pero hay otros factores que interfieren y pueden hacer que nos libremos de esto, pese a que nuestro padre lo haya padecido.

Si te arrancas una cana, saldrán más