MLB a peloteros: o aceptan recortes o jugamos cuando haya fans en estadios.

Recientes reportes sobre el estado de las negociaciones entre MLB y el Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas han indicado que las cosas no van nada bien y la temporada realmente corre un serio riesgo de no realizarse debido al desacuerdo principal entre ambas partes: Los salarios.

Ken Rosenthal de The Athletic mencionó anteriormente que las negociaciones están en un punto muerto y que no han salido de la propuesta inicial de los dueños al sindicato de una ganancia compartida en un 50/50, lo cual la MLBPA ha rechazado por sus similitudes con un tope salarial, según datos recopilados en el portal web Albat.com.

Ante ésto, según el reportero Jon Heyman de MLB Network, los dueños de los equipos de MLB ya han dado un ultimátum al sindicato y a los jugadores con dos opciones a escoger si es que quieren temporada éste 2020: O aceptan la propuesta de las ganancias compartidas en un 50/50 y reducen aún más sus salarios, o se esperan a que pase la crisis del COVID-19 y ya sea seguro que haya fans en los estadios.

Con la constante negativa de los peloteros de rechazar la opción número 1 debido a que ya se había aceptado un acuerdo a inicios de año sobre cómo pagarían los salarios éste año hubiera o no temporada, los dueños pasaron el control al sindicato y a los peloteros, quiénes no saldrán de que ya hay acuerdo y no aceptarán menos que eso.

Por otro lado, los dueños han visto que perdieron total control de las negociaciones e intentan recuperar el poder al lanzar la “amenaza” de que no habrá temporada al menos éste año, aunque los jugadores, cómo se dijo antes, haya o no haya campaña, recibirán su cheque, mientras que los dueños no recibirán un centavo por ningún concepto si no logran convencer a los peloteros de que vuelvan a los terrenos.