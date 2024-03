Moisés Salcé sobre demanda por 10 millones: “Voy a seguir de mano de Dios”

SANTO DOMINGO. – El comunicador Moisés Salcé, tras ser demandado por el locutor Luinny Corporán, por la suma de 10 millones de pesos, pidió a sus seguidores la oportunidad de conocer más a fondo lo que realmente pasó al renunciar del programa radial “Fogaraté”.

Salce quien está siendo acusado por violación de contrato, daños y perjuicios, dijo en el programa “Vive el espectáculo” que “Yo no puedo hablar del tema por recomendación de mis abogados, es un tema legal que no es un juego … He visto muchas personas que han aprovechado esto para dar, como para atacar… Todo está en manos de abogados”.

En ese sentido agregó que “Diré esto fuera del tema de la demanda, soy un joven de orígenes humildes, siempre me ha gustado trabajar, que nunca le he hecho daño a nadie que para yo lograr las cosas. Nunca he tenido que pisotear el trabajo de nadie y yo voy a seguir de mano de Dios, todo pasa por algo, pero simplemente pido que antes de señalar, antes de juzgar que me den por lo menos el beneficio o la oportunidad de conocer más a fondo lo que realmente pasó, que todo eso se va a saber cuándo ya el equipo legal me dé la autorización”.

De su lado, Luinny afirmó que no puede dar más detalles del caso por recomendaciones de sus abogados.

En el documento legal No. 70-2024 instrumentado por el Ministerial Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación se expone que “tenemos a bien solicitar al honorable magistrado apoderado de la presente demanda: declarar buena y válida la presente demanda en reparación de daños y perjuicios por violación de un contrato de servicio determinado, incoada por el señor Luinny Jordan Corporán en contra de Moisés Salcé”.

Fuente: el Nuevo Diario