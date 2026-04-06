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Momento en el que el ministro de Educación informa a Anibal de Castro que es Premio Nacional de Periodismo

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Al recibir la noticia de la decisión del jurado, por parte del ministro Luis Miguel De Camps, el experimentado periodista expresó gran satisfacción y gratitud por la distinción.

“Lo recibo con humildad, y la verdad es que es una reafirmación de continuar haciendo el trabajo que siempre he hecho, buscando siempre la excelencia y tratando de hacer lo mejor”, manifestó de Castro.

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