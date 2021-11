Momentos de terror ‘plaga bíblica’ de 50 millones de CANGREJOS CANÍBALES cerraron carreteras en Australia

El enjambre de bichos caníbales cerró los caminos desde la jungla hasta la costa en la Isla de Navidad frente a Australia Occidental.

Los turistas en Australia entraron en pánico cuando 50 millones de cangrejos caníbales acudieron en masa a los puentes y carreteras de la Isla de Navidad. Estos cangrejos de color rojo iban hacia el mar para que los bebés pudieran dar a luz. Estos cangrejos migran desde el bosque del noroeste de Australia a las costas del Parque Nacional cada año.

Se cree que esta es la migración más grande de cualquier organismo en la tierra. Toda la isla de Navidad se pone roja cuando los cangrejos se van.

Al ver una cantidad tan grande de cangrejos, los turistas y los lugareños presentes se sorprendieron y comenzaron a tomar videos y fotos. Durante este tiempo, solo los cangrejos fueron visibles en puentes, carreteras, rocas y otros lugares. Todas se dirigían hacia el mar para dar a luz a sus bebes. El personal de Christmas Island comienza los preparativos para recibir tantos cangrejos con varios meses de anticipación.

Plaga de cangrejos invaden carreteras de Australia:

