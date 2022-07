Moradores de la comunidad de Hato Mayor protestan por los apagones

Moradores de la comunidad de Mata Palacio, provincia de Hato Mayor, protestaron este jueves por las tandas de apagones de hasta 30 horas que están sometidos en los últimos días.

Los ciudadanos lanzaron basura y quemaron neumáticos en las calles, exigiendo que el servicio eléctrico sea regularizado en dicha localidad. La situación mantuvo el tránsito paralizado por varias horas.

José Peguero manifestó que es un abuso de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), debido a que la mayoría de los moradores de la comunidad de Mata Palacio paga el servicio eléctrico.

seguró que están cansados de llamar a Edeeste para que resuelva el problema, pero que la empresa hace caso omiso a sus llamados. Precisó que la mayoría de los comercios se están viendo afectados por los constantes apagones.

Peguero comentó que los apagones se están registrando constantemente y que a pesar de los reclamos nadie ha podido resolver la situación.

“Esta comunidad lamentablemente está olvidada por las autoridades, aquí nadie está haciendo nada por velar por los intereses de los pobres”, indicó.

Fulgencia Doroteo sostuvo que en esa comunidad se está pagando un servicio eléctrico que no se consume, pues Edeeste se pasa largas horas sin enviar la electricidad.

“Nosotros no podemos pasar ni un día sin pagar la luz, porque de una vez la cortan, pero ellos si pueden abusar de nosotros y no enviarnos la energía eléctrica y no pasa nada”, lamentó.

Doroteo dijo que las autoridades no hacen esfuerzos por buscar solución, ni por regular el servicio eléctrico. Advierten que de no resolverles seguirán protestando en las calles.

Fuente: Diario Libre.