Moradores de los sectores Cachimán y La Senda en SDN al grito con ola delictiva

Moradores de los sectores Cachimán y La Senda de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, se quejan que los delincuentes y líderes de puntos de droga se han adueñado de estos lugares y afirman que los miembros de la Policía Nacional solo tratan esta problemática por “arribita”.

Aunque los atracos son frecuentes en las zonas, indican que lo que más les preocupa actualmente es la violencia que se ha desatado en los últimos días, situación que dejó dos fallecidos la semana pasada en el sector Cachimán.

Para los pobladores, los miembros de la Policía Nacional no realizan esfuerzos necesarios para contrarrestar la delincuencia en ambas partes y entienden que solo actúan llamando la atención cuando sienten presión de la prensa y de sus superiores, “de cada año un día”.

Los residentes y comerciantes de estos barrios piden la intervención de los agentes de la uniformada lo antes posible y que los patrullajes se sigan realizando como tres semanas atrás.

«Cuando anunciaron los patrullajes conjuntos estaban mejorando las cosas, al menos no se hacían de forma tan descarada, pero ellos son de momentos, hoy lo hago, pero ya mañana me olvido de eso y ni paso por ahí» Samuel Rivera Residente del sector La Senda “

Juan de Dios García, quien fue víctima de atraco la mañana del domingo pasado, sostuvo que las calles del sector Cachimán cada vez más se vuelven tenebrosas por la ola delictiva que azota en la barriada.

García expresó que vivió un momento incomodo, de hecho, el peor de su vida, al ser apuntado en la cabeza con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

Sector La Senda en Villa Mella

“Fue el día más terrible que he vivido, vi la muerte al lado mío, gracias a Dios estoy vivo porque no pasó a mayores, pero me apuntaron con un arma en la cabeza haciéndome presión y diciendo muchísimas malas palabras para que les entregara mi teléfono y lo poco que tenía en mi cartera, apenas me dejaron mis documentos”, expresó conmovido el joven.

Los comunitarios de estas barriadas dicen que no saben cuáles acciones realizar para protegerse, ya que los antisociales burlan hasta la vigilancia policial, de la cual dicen se produce con cierta regularidad.

La droga es vendida “como azúcar”

Los habitantes de Cachimán y La Senda aseguran que los jóvenes entre 15 y 20 años son quienes están al frente de los famosos puntos de drogas.

Denuncian que estos desaprensivos en muchas ocasiones se hacen pasar por motoristas para supuestamente vender sus drogas guardadas en los compartimientos de estos vehículos.

“Muchacha eso es como vender azúcar aquí, como si fuera un alimento de la canasta básica, así se vende y se consume esa vaina aquí. Lo mejor de todo esto es que la Policía lo ve y es como si nada pasara”, dijo Néstor Sánchez, residente de La Senda y comerciante en Cachimán.

FUENTE DIARIO LIBRE