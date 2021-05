Moradores Punta Rucia y La Ensenada protestan contra desalojos abusivos en la zona

Decenas de ciudadanos residentes en las localidades de Punta Rucia y La Ensenada del distrito municipal de Estero Hondo, denunciaron los presuntos abusos y atropellos que se vienen cometiendo en su contra.

Aseguran que personalidades con poder económico y político, valiéndose de títulos y deslindes fraudulentos, de manera abusiva han realizado desalojos en esa zona de Puerto Plata y daños ecológicos.

Los comunitarios entienden que varias personas con dinero presuntamente integran una mafia dentro de la jurisdicción Inmobiliaria y la dirección regional de Mensuras Catastrales en la Zona Norte para afectar a los legítimos propietarios de esos terrenos.

«Ellos tienen título, sí, todos fraudulentos y si no fueran fraudulento porque ellos impidieron que viniera el CODIA a medir las tierras, el que lo tiene hecha no tiene sospecha, el que tiene su título legal permite que venga cualquiera a medir no amedrentar como lo hicieron con delincuentes armados hasta los dientes, para impedir que CODIA midiera los terrenos invadidos por ellos y quitando a los parceleros», dijo la afectada Nelly Pichardo.

Hicieron un llamado a la Procuraduría General de la República, quien designó varios fiscales para que agilice la investigación y una vez por toda se esclarezca el conflicto.

Comunitarios de Punta Rucia reclaman justicia.

Fuente: N Digital