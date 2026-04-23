Sucesos

Motorista armado con machete desata pánico en plena vía en SDE

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Un incidente violento fue captado en la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la carretera Mella, donde un motorista armado con un machete amenazó a una persona dentro de un local comercial. El hecho, cuyo motivo aún se desconoce, quedó registrado en video y ha generado preocupación entre ciudadanos por el nivel de agresividad mostrado.

 

Al final de las imágenes, varios presentes intervinieron y lograron llevarse al agresor, evitando que la situación pasara a mayores, pero este suceso se suma a otros actos violentos protagonizados por motoristas en las calles, reflejando una problemática creciente que mantiene en alerta a la población dominicana.

Fuente: El Avance

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