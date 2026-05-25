¡Violencia vial!: Apuñalan por la espalda a un motorista en el kilómetro 17
Un motorista resultó herido tras ser apuñalado por la espalda por un compañero, en medio de una presunta disputa por un pasajero, mientras ambos laboraban en las inmediaciones del hipermercado Olé, ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.
El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas. Hasta el momento, se desconoce el paradero del presunto agresor.
De manera extraoficial, también circula una segunda versión sobre una supuesta situación relacionada con un celular, aunque esta información no ha sido verificada por las autoridades.