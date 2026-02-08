Nacionales

Movimiento Justicia Jet Set convoca acto de oración a 10 meses de la tragedia

Con el propósito de honrar la memoria de quienes perdieron la vida, el Movimiento Justicia Jet Set ha convocado a un acto de oración y memoria

Santo Domingo.- Este domingo 8 de febrero se cumplen 10 meses de un suceso que dejó una huella profunda en la República Dominicana y trascendió fronteras. Una noche que comenzó entre música y celebración, con la presentación de Rubby Pérez, terminó abruptamente en tragedia cuando ocurrió el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.

Con el propósito de honrar la memoria de quienes perdieron la vida, el Movimiento Justicia Jet Set ha convocado a un acto de oración y memoria, pautado para este domingo 8 de febrero a las 10:00 de la mañana, en el mismo lugar donde ocurrió el derrumbe.

La ceremonia religiosa será oficiada por el Padre Rogelio Cruz, quien encabezará un espacio de recogimiento, reflexión y solidaridad en honor a las víctimas, en las ruinas de lo que una vez fue la emblemática discoteca Jet Set.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y 180 heridas, marcando para siempre a cientos de familias que aún hoy cargan con el peso de la pérdida, la incertidumbre y el dolor.

A pesar del paso del tiempo, la herida continúa abierta. Para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, esta fecha representa un recordatorio permanente de la tragedia y del reclamo que persiste: verdad, respuestas y justicia. Muchos aseguran que, diez meses después, siguen esperando acciones concretas por parte del Estado dominicano.

