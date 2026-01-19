Movimiento Justicia Jet Set convoca Marcha para el domingo 25 de enero

El Movimiento Justicia Jet Set convocó a la ciudadanía a participar en la “Marcha por Justicia”, una movilización que se realizará el domingo 25 de enero en la ciudad de Santo Domingo.

La actividad está pautada para iniciar a la 1:00 de la tarde, teniendo como punto de encuentro la estación del metro Juan Bosch, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, desde donde los manifestantes exigirán justicia, verdad y responsabilidades claras por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set el 8 de abril de 2025.

La convocatoria surge para reclamar justicia por el saldo devastador de 236 personas fallecidas, entre clientes, empleados y artistas, así como más de 180 personas heridas. Muchos de los sobrevivientes continúan enfrentando largos procesos de rehabilitación física y traumas psicológicos derivados del suceso.

Los organizadores de la marcha reiteraron su llamado a la participación pacífica de la población, al tiempo que insisten en la necesidad de que el caso no quede en el olvido y se garantice justicia para las víctimas y sus familiares.

Cabe recordar que el lunes 12 de enero dio inicio el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la discoteca Jet Set, quienes enfrentan cargos por homicidio involuntario en relación con el colapso del establecimiento.

Tanto el Ministerio Público como las partes querellantes solicitaron que los imputados sean enviados a juicio de fondo; sin embargo, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió aplazar el conocimiento del proceso hasta el próximo 16 de marzo, con el objetivo de continuar con el análisis del expediente y las solicitudes presentadas.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO