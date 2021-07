Mozart La Para revela que cuando se separó de Alexandra Hatcu ella “tenía a alguien” y él a Dalisa

En una entrevista exclusiva para Alofoke Radio Show, el intérprete urbano Mozart La Para dio detalles de las diferentes razones que llevó finalmente a su divorcio matrimonial con la instagramer y madre de su hija Charlotte, Alexandra Hatcu, el cual reiteró fue de mutuo acuerdo.

Mozart reconoce que debió haber aclarado todo desde el principio y así evitar las malas conjeturas que surgieron tras el anuncio de su separación con la modelo rumana.

“Nunca me he comportado mal, lo único que hice fue divorciarme, porque no me sentía bien. Tomamos una decisión como adultos que somos, pero nunca pensé que las cosas iban a llegar tan lejos en el sentido negativo”, indicó La Para.

Uno de los datos que sobresalieron en la entrevista junto a Santiago Matías y demás integrantes del programa fue que antes del anuncio del divorcio, la pareja arrastraba tres años de crisis matrimonial, donde cada año era peor que el anterior, sobresaliendo constantemente la falta de respeto en ambas partes, según dijo el artista.

“Dormíamos en habitaciones diferentes. Pasaron muchas cosas, llegaba a mi casa y me encontraba con invitados que no eran de mi agrado o no eran bienvenidos de mi parte; llegaba de una presentación artística y yo tenía que hacerme fritos con salami. Estaban atendiendo a Mozart La Para, pero no a Erickson Fernández’’, comentó el cantante.

Un documento de prensa enviado a este medio detalla que según la versión de Mozart, Alexandra “lamentablemente” se enfocaba mucho en los likes de las redes sociales y las presentaciones artísticas, mientras que dejaban a un lado a Erickson, al cual le gusta que le cocinen, además de visitar a su madre con frecuencia, cosa que con la modelo no hacía rutinariamente.

‘’No era que ella tuviera problemas con mi madre, pero no compartían. Creo que es un tema de cultura, apenas yo conocí a sus padres y su hermana’’, aseguró el artista.

En los primeros tres minutos de la entrevista, Mozart se refiere a que ambos “estaban claros” de la situación de su matrimonio y que estaban saliendo cada uno con alguien.

El Domingo Santo del año 2019, cuando se viralizó el video de él con Dalisa saliendo de un conocido restaurante de Boca Chica, el intérprete de “Pa’ gozar” afirmó que el día anterior, Sábado Santo, él y Alexandra se sentaron a hablar y cada uno confesó que tenía pareja y que incluso el urbano habló con la supuesta pareja de Alexandra y solo le dijo que cuidara de su niña.

Así lo narró: “El día que salió el video mío caminando con Dalisa, la noche anterior yo tenía un tiempo ya durmiendo fuera y esa noche yo le dije ‘vamo’ a sentano’, nos sentamos ahí y le dije ‘mira, yo sé como está la situación, esto y esto… para decirte que estoy con Dalisa. Teníamos tres años con dificultades, falta de respeto de ambas partes, entonces yo le pregunté ‘tu tienes a alguien’ porque yo sé que no tenemo’ na’ y me dijo ‘sí, estoy conociendo a alguien’. Incluso, hablé con el tipo, me reservo el nombre, lo llama, ella me lo pone y lo único que le dije fue: “Un placer hermano (porque el tiguere estaba como medio mosca), le dije ‘aquí no hay nada, no somos nada y cualquier día nos damos un traguito manito, porque si ustedes se mudan juntos tú vas a vivir con mi hija y tenemos que tener una relación’. Le pedí que cuide a mi hija porque yo pensé que se iban a casar o lo que sea”.

Agregó que al otro día ella le comentó que se iba para Puerto Plata y él para Boca Marina con su actual pareja. “Es que las cosas estaban así”, aseguró.

Dijo que los últimos tres años de su matrimonio fue un “espejismo”, ya que vendían una familia perfecta, pero había problemas.

Sobre su hija Charlotte indicó que al principio de la crisis matrimonial, la niña notó la situación ya que le llegó a preguntar por qué dormían separados; luego del divorcio fueron a varias secciones junto a ella donde el psicólogo, esto para asegurar el bienestar psicológico de la menor.

El artista aprovechó la entrevista para aconsejar a las parejas de novios y esposos que están pasando por lo que él vivió, ‘’yo sé que hay mucha gente que está viviendo eso, la gente debe tener amor propio, la vida es una, a veces hay que tomar decisiones radicales por el bien de ambas partes’’.

Con relación a las cirugías plásticas de su exesposa, asegura que prefería a la Alexandra del pasado, no le gustaba las sus cirugías, pero al final lo hacía y no podía hacer nada. De las cosas bonitas de su relación con la modelo asegura que definitivamente fue el traer a la vida su hermosa hija, aparte de asegurar que es una buena madre.

Sufrió depresión y ansiedad

Sobre su carrera artística manifestó que decidió darse un tiempo, ya que, tenía muchas presentaciones, estaba mal en su hogar, llegó a estar depresivo y con ansiedad, hasta vomitaba antes de salir a cantar, por lo que, eligió la tranquilidad y dedicarle tiempo a Erickson, el ser humano y darle un descanso a Mozart el artista. Asegura que actualmente es feliz con la actriz y productora Dalisa Alegría, y decidió casarse “porque simplemente la ama”.

Fuente: DL