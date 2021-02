MP arresta hombre denunciado por su expareja por amenazar matarla a ella y su hijo

La Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género de Peravia apresó a Tomy Bienvenido Arias Herrera, acusado de agresión por una expareja que hizo la denuncia a través de las redes sociales.

La mujer denunció que Arias Herrera además le habría destruido varios enseres del hogar.

La denunciante asegura que vive en zozobra por la persecución y amenazas que recibe de su expareja Arias Herrera, quien la tarde del sábado fue entregado por sus abogados a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género que opera en Baní bajo la responsabilidad de las fiscales Alexandra Marine Ballast y Odalis Beltrán.

La mujer se encuentra bajo protección mientras el Ministerio Público se apresta a solicitar medida de coerción contra el agresor en las próximas horas.

El pasado sábado, la primera dama Raquel Arbaje informó que la joven Darielys Santos, quien denunció a través de varios videos colgados en sus redes sociales las amenazas de la que es objeto por parte de su expareja, sería trasaladada a una de las casas de acogida que tiene el Ministerio de la Mujer.

Arbaje, a través de Instagram, informó que Darielys Sántos será llevada a una de esas casas de protección hasta que sea apresado Tommy Bienvenido Arias Guerrero, sobre quien pesa una orden de arresto por violencia intrafamiliar.

“El Ministerio de la Mujer tiene el caso y será traslada a una casa de acogida hasta que se procesa con el arresto”, escribió Arbaje.

Se recuerda que estudiante de arquitectura denunció a través de sus redes sociales que está siendo acosada por su expareja, quien amenaza constantemente con matarla a ella y el hijo de ambos, por lo que pide el auxilio de las autoridades para que no ocurra una tragedia.

Darielys Santos responsabilizó a su exesposo Tommy Bienvenido Arias Guerrero de todo lo que le pase a ella o al hijo de ambos, al tiempo de enseñar varios audios en el que se escucha la voz de un hombre amenazarla con matar a la familia al preguntarle constantemente donde se encontraba la joven.

Santos expresa temor a pesar de que hay una orden de arresto contra Arias Guerrero, quien alegadamente la maltrataba durante varios años. La joven también mostró varias fotografías en las que se observan moretones a causas de golpes en varias partes de su cuerpo.

«Para todas las personas que me juzgan y me preguntan que por qué yo duré 5 años para denunciar esto, pues porque estoy viva todavía, porque todavía estoy a tiempo, no es tarde y ya puse un stop. Ya no puedo aguantar más, porque aguantar golpes y humillaciones no es luchar por una relación y una familia», dice Santos al pedir a sus seguidores que compartan el video para dar con el paradero de Tommy Bienvenido Arias Guerrero.

