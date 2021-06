MP atribuye a familia López Pilarte dirigir mafia de lavado de mayor impacto en RD

El Ministerio Público atribuye a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López y sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte conformar la estructura criminal, entramado societario y empresas fantasmas de mayor impacto de lavado en cuanto al crimen organizado en el territorio dominicano, con ramificaciones internacionales.

La familia López Pilarte establecieron una estructura de lavado creando las empresas, todas manipuladas por Miky López: Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette SRL (empresa de carpeta) y Servi Crédito Gloria Ivette SRL.

En esta compañía figuran como socios mayoritarios los Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte, quienes registran movimientos bancarios millonarios, desconociendo el origen lícito, precisamente porque los mismos son obtenidos a través de actividades criminales, como el narcotráfico y la defraudación fiscal.

“Las empresas creadas por Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López desarrollaban las 3 etapas del Lavado de Activo, colocación, estratificación e integración de los fondos al sistema financiero nacional y con adquisición de apartamentos, vehículos de alta gama y movilizando dinero sucio obtenidos del narcotráfico”, indica el Ministerio Público.

“Miky López, en cuanto a las acciones de obstrucción a la investigación con el Ministerio Público para reclamar el dinero de los alquileres de los bienes incautados, ya que por sí mismo se apersonaba a aquellos lugares bajo custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República y establecía instrucciones, legalmente no permitidas. Sugiriéndole a los inquilinos de los inmuebles secuestrados que no deben de hacerle pago a la Procuraduría General de la República, sino a él.

Dentro de los movimientos económicos del acusado del cabecilla de la red, se observó un incremento en los recursos movilizados en el año 2010, por unos 23 millones de pesos a título personal, de la Certificación de la Superintendencia de Bancos, enumeradas en el informe financiero.

“Si analizamos el perfil económico, “a través de los ingresos legítimos”, el imputado Miky López, es una persona que correspondería a ser de clase media a la baja; contrario al sistema de vida exhibido con la realidad de clase muy alta a más alta. Se contradice a la vida percibida a través de sus actividades sociales recogida en los informes informáticas, colocados como elementos de pruebas materiales, (fotografías y videos, extraídas de los dispositivos móviles ocupados en la residencia y en las empresas el 29 de junio de 2020).

Los ingresos mínimos que percibía Miky López por concepto de salarios en la Policía Nacional y por sus empresas chocaban con la vida de lujos suya y de su entorno familiar.

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), nos reporta en sus certificaciones No. DJ-TSS-2020-3264 y DJ-TSS-2020-3701, que López Florencio devengaba la suma de once mil seiscientos pesos por parte de la Policía Nacional y setenta mil pesos de Auto Crédito Selecto. Nos permite resaltar, que una de sus empresas, la que está a su nombre, percibía ingresos de hasta 70 mil pesos dominicanos, que no es mucho dinero para la vida ostentosa que disfruta junto a su familia, pero tampoco es poco dinero, sin embargo, no se corresponde con su realidad.

“Vemos cómo de 2010 de ganar 40 mil pesos en su empresa Auto Crédito Selecto, SRL, pasa a recibir ingresos de hasta 70 mil pesos dominicanos. Y en la Policía Nacional de unos 7 mil pesos a 11 mil pesos. Hace acrecentar más el hecho, de que su origen de fondos es únicamente ilícito”, sostiene.

Las autoridades establecen que Miky López ha movilizado conforme a la información financiera obtenida a través de las Certificaciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, valores ascendentes a 149 millones 948 mil pesos durante el período de los años 2007 al 2019, presentando fluctuaciones inusuales en sus operaciones, según lo observado en las informaciones suministradas por dicha entidad.

Su esposa, la congresista Piarte movilizó dos mil 593 millones.

Fuente: N Digital