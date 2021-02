MP interpondrá recurso a fallo excluye pruebas contra Díaz Rúa

El Ministerio Público interpondrá el lunes un recurso de oposición por ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra la resolución que ordena excluir del proceso Odebrecht parte del legajo de informaciones suministradas por la Superintendencia de Bancos sobre información financieras de sociedades comerciales del ingeniero Víctor Díaz Rúa.

La procuradora fiscal Mirna Ortiz defendió la legalidad de la prueba excluida del proceso, y anunció que el lunes interpondrá un recurso de oposición, con la finalidad de que el tribunal revoque la decisión.

Con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Giselle Méndez, sus dos compañeras decidieron excluir parte del legajo de informaciones de las sociedades financieras de Díaz Rúa, en vista de que fueron obtenidas a través de una orden judicial que dictó el juez José Alejandro Vargas sin fecha de caducidad o vencimiento.

La juez Méndez emitió su voto disidente, por entender que no hay ninguna disposición normativa en el Código Procesal Penal que diga que la autorización para que la Superintendencia de Bancos remita la información requerida tenga que tener un pazo de vigencia, como alegó la defensa de Díaz Rúa y del imputado Conrado Pittaliuga.

Sobre el particular, la fiscal Ortiz dijo que el Código Procesal Penal no establece plazos de vencimiento de una orden que otorgue un juez para esos fines.

“¿Qué es lo que ha establecido la decisión mayoritaria del tribunal con un voto disidente? Que la orden no poseía plazo para la diligencia. Sin embargo, la Constitución de la República establece que a ningún ciudadano se le puede exigir lo que no está previsto en la ley”, explicó la fiscal Ortiz.

Fuente: El Nacional