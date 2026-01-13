Judiciales

MP solicita dos meses para completar acusación contra Alex Paquete por muerte y herida en Naco

Alex Paquete es señalado de asesinar a tiros a Alexandry Junior Pilier, quien falleció a consecuencia de las heridas, y de herir a Willal Stiven Castro Collado

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó una prórroga de dos meses para completar la acusación contra José Alexander de los Santos Lemos, alias “Alex Paquete”, imputado de la muerte de un hombre y de herir a otro en el sector Naco, Distrito Nacional.

En una audiencia celebrada este martes por el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción de la mencionada jurisdicción, decidirá si otorga el plazo solicitado por el órgano acusador para concluir la investigación y presentar la acusación formal.

Los abogados de la defensa se oponen a la prórroga pedida por el Ministerio Público, argumentando que el tiempo transcurrido es suficiente para concluir la investigación, por lo que será el juez quien tenga la última palabra sobre la decisión.

Alex Paquete es señalado de asesinar a tiros a Alexandry Junior Pilier, quien falleció a consecuencia de las heridas, y de herir a Willal Stiven Castro Collado, en un hecho ocurrido el 31 de julio, alrededor de las 7:30 de la mañana, en el restaurante MG Kitchen, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, sector Naco.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, De los Santos Lemos se encontraba compartiendo con amigos cuando Pilier llegó al lugar acompañado de su pareja. En medio de una discusión, el imputado habría sacado una pistola que portaba en la parte delantera del cinturón y disparado en múltiples ocasiones, provocando la muerte de Pilier y heridas de gravedad a Castro Collado. Posteriormente, habría bajado a la cocina del establecimiento para esconder el arma utilizada.

Santos Lemos es implicado de violación a los artículos 295, 304 párrafo II y 309 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, figurando como agraviado el Estado Dominicano.

En la audiencia de hoy el Ministerio Público es representado por Samantha Maldonado, mientras que la defensa del imputado está a cargo de los abogados Okensy Contreras Marte y Pabell Rodríguez Polanco.

En tanto, los abogados Andrés Adolfo Toribio y Andrés Ernesto Toribio Ventura representan a las víctimas como querellantes.

El imputado guarda prisión preventiva desde que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impusiera tres meses de medida de coerción, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación en San Pedro de Macorís.

