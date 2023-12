MSP no ha identificado nueva variante de COVID-19, pero no la descarta

Send an email

El Ministerio de Salud Pública aseguró que todavía no ha identificado casos de COVID-19 asociados a la nueva variante NJ.1, en el país.

Sin embargo, dijo estar pendiente de esta variante debido a que la misma siempre se transmite en el país a través de las personas que llegan al país para celebrar las festividades navideñas.

La entidad reiteró el llamado a las personas, principalmente adultos mayores de 65 años, las inmunodeprimidas por enfermedades como VIH, diabetes, asma, fibrosis pulmonar, entre otras, que son las que corren mayor riesgo de contagia a tener más cuidado.

El Ministerio de Salud advirtió que la NJ.1 se contagia más fácil, por lo que la población debería tener más cuidado con esta enfermedad.

“Estamos recolectando muestras para seguir secuenciando, hasta el momento no la hemos identificado, pero estamos muy pendientes, porque es muy probable que llegue como otras, por la gran afluencia de personas que vienen al país en Navidad. No se trata de algo nuevo, esta variante es del mismo linaje de Ómicron, aunque es una variante que se pega con mayor facilidad, hay que resaltar que sería una enfermedad leve, no se espera alta gravedad” Informó Salud Pública en nota de prensa.

De igual forma, explicó que para la variante NJ.1 no hay vacuna, ya que las existentes para COVID-19, no son efectivas en esta variante.

F_uente: N Digital