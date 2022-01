MTA pide a ciudadanos en Nueva York evitar viajes innecesarios por nieve

La Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad de Nueva York o, MTA por sus siglas en inglés, pidió a los ciudadanos evitar hacer viajes innecesarios por las condiciones climáticas a la que se están enfrentado en la ciudad.

Los empleados de la MTA estarán por toda la región limpiando las superficies de nieve y esparciendo sal, también manteniendo señales, los interruptores y el tercer carril en funcionamiento. Estos atenderán cualquier problema relacionado con el clima.

«Aunque animamos a los usuarios a que eviten los viajes no esenciales, el metro, el autobús y el sistema de paratránsito seguirán funcionando para quienes los necesiten», dijo Craig Cipriano, presidente interino de New York City Transit.

De acuerdo a Spectrum Noticias, el Servicio Metereológico Nacional dijo que era posible que cayera nieve con gran intensidad en ciertas horas de la mañana, con lo que se hacía peligroso el manejar.

«Es probable que haya condiciones peligrosas en las carreteras, especialmente al principio. Si es posible, ¡evite viajar!», advierte el Servicio por medio de un tuit.

Part of the concern with tonight/tomorrow's #snow is the timing. Short range models are signaling the potential for snowfall rates to exceed 1"/hour just as the morning commute gets underway.

Treacherous roadway conditions are likely, especially early. If possible, avoid travel! pic.twitter.com/PNXlsQGe2T

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 6, 2022