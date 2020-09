Muchos ciudadanos a las 9:00 aún estaban en las calles, aún con dos horas menos del toque de queda

Santo Domingo, RD

Al filo de las 9:00 de la noche de este lunes cuando entraba en vigor el nuevo horario del toque de queda dispuesto por el gobierno, numerosos comercios, entre los que se destacan colmados, gasolineras, supermercados, restaurantes de comida rápida y otros, aún permanecían prestando servicios.

La gran cantidad de vehículos que circulaba provocó que en los retenes se formaran largas filas.

Durante un recorrido realizado por reporteros de LISTIN DIARIO por las avenidas Independencia, Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy, Rómulo Betancourt, Winston Churchill y otras, se observó que la gente que consumía comida rápida en los lugares de expendio de alimentos todavía a las pasadas las 8:30 de la noche se encontraban en los espacios compartiendo con normalidad, sin tomar en cuenta que en pocos minutos entraría en vigencia el horario del toque de queda.

Mientras que en barrios de “Los Kilómetros” la música alta, las aglomeraciones de personas divirtiéndose llamaba considerablemente la atención del que pasaba por el lugar.

De la misma forma, en el kilómetro 12 de Haina, cuando apenas faltaban minutos para iniciar el toque de queda, la gente mostró poso interés por guardarse en sus casas.

En el caso de las personas que les agarró la hora y no portaban sus permisos de circulación, los policías y militares apostados en los diferentes retenes no transigían.

“Pero el gobierno subió dos horas al toque de queda y aún ustedes no reajustaron su tiempo. Entonces, estamos en lo mismo y esto no puede ser”, le dijo un guardia a una joven que no portaba permiso de circulación.

Sin embargo, la dejó marcharse, pero no sin antes decirle varias cuartadas.

Listin Diario