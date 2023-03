Muere a los 67 años Paul O’Grady, cómico y presentador de la televisión británica

Send an email

Paul O’Grady, era una de las personalidades más populares de la televisión británica. La estrella, también conocida por su alter ego drag queen Lily Savaje, murió inesperadamente este martes por la noche, según informó su marido, Andre Portasio, a la agencia de noticias “PA Media”.

En el comunicado compartido por PA, Portasio dijo: “Con gran tristeza les informo que Paul ha fallecido inesperadamente pero en paz ayer por la tarde. En este difícil momento, les pedimos que, mientras celebran su vida, respeten nuestra intimidad mientras asimilamos esta pérdida”.

“Le echarán mucho de menos sus seres queridos, amigos, familia, animales y todos aquellos que disfrutaron de su humor, ingenio y compasión. Sé que él quería que os diera las gracias por todo el amor que le habéis mostrado a lo largo de los años”, continuó.

Una vez conocida la noticia, el mundo del espectáculo no tardó en rendirle tributo a O’Grady. Según publicó el canal de noticias “CNÑ en español”.

La estrella de “Doctor Who” Jhon Barrowman tuiteó, “estoy totalmente conmocionado y triste por la terrible noticia de la muerte de Paul O’Grady. Un talento impresionante durante décadas”.

Y continuó: “Nunca olvidaré su generosidad, calidez y humor”.

Piers Morgan también tuiteó: “RIP Paul O’Grady, 67. Un tipo maravillosamente cálido, travieso e hilarante, con un sublime talento natural para transmitir y hacer reir a la gente”.

Paul, nacido en Birkenhead, cerca de Liverpool (norte de Inglaterra), saltó a la fama en los años 90 como la drag queen Lily Savage.

En 1997, “The Lily Savaje Show” se emitió brevemente en la BBC antes de que, ese mismo año, O’Grady asumiera el papel de presentador de la televisión renovada del concurso de la BBC “Blankety Blank”, que se emitió hasta el 2002.

Dos años más tarde, se trasladó a ITV con «The Paul O’Grady Show», y posteriormente a la cadena rival Channel 4.

Otros de sus créditos televisivos incluyen la presentación del programa de citas «Blind Date», que asumió en 2017 tras la muerte de su amiga íntima Cilla Black.

O’Grady recibió numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos un Bafta de televisión, y en 2008 fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés) por sus servicios al mundo del espectáculo.

O’Grady era un gran amante de los animales y vivía con Portasio en una granja con cuatro perros, cabras, ovejas, gallinas y lechuzas, según PA.

O’Grady también fue presentador del programa de ITV «For The Love Of Dogs». En un programa especial del año pasado, estuvo acompañado por Camila, la Reina Consorte, para conmemorar los 160 años de Battersea Dogs and Cats Home, organización de la que era embajador.

La familia real rindió homenaje en su cuenta oficial de Twitter, escribiendo: «Profundamente entristecida por la noticia de la muerte de Paul O’Grady, que trabajó estrechamente con su majestad en apoyo de @Battersea_, proporcionando muchas risas y muchos recuerdos»

Fuente: El Nuevo Diario