Muere Allan Rich, actor de “Serpico” que fue marginado por sus ideas políticas

Los Ángeles, EE.UU.

Allan Rich, el veterano actor estadounidense que participó en cintas como “Serpico” (1973) o “Amistad” (1997) tras haber sido discriminado por sus ideas políticas e incluido en las listas anticomunistas de Hollywood, murió a los 94 años.

Sus familiares señalaron este lunes a medios estadounidenses que Rich padecía demencia y que falleció el sábado 22 de agosto en una residencia para actores de Englewood (Nueva Jersey, EE.UU.).

Rich (Nueva York, 1926) fue uno de esos artistas que se abren carrera en el mundo de la interpretación con incontables roles de reparto en numerosas producciones.

Así, dejó su huella por ejemplo en el clásico policial “Serpico”, de Sidney Lumet y protagonizado por Al Pacino; o en el filme sobre la esclavitud de Steven Spielberg, “Amistad”.

La larguísima trayectoria de Rich (tiene 132 papeles registrados a su nombre en la base de datos de cine y televisión IMDb) incluye otros trabajos como “Quiz Show” (1994) a las órdenes de Robert Redford, “Disclosure” (1994) de Barry Levinson o papeles puntuales en series como “Curb Your Enthusiasm” o “2 Broke Girls”.

Pero la biografía de Rich, que comenzó su carrera interpretativa en el teatro, destaca también por su compromiso político y porque fue marginado de Hollywood al ser incluido en las listas anticomunistas.

“Si tu nombre estaba en esa lista, ¡adiós! Nunca trabajabas”, contó en 2007 en una entrevista citada hoy por la revista The Hollywood Reporter.

Rich se involucró en un comité que buscaba la excarcelación de Willie McGee, un hombre negro que había sido condenado en Misisipi (EE.UU.) por una violación a una mujer blanca en un caso que atrajo la atención mediática por las dudas sobre lo sucedido y las sospechas de racismo en un proceso judicial muy polémico.

McGee fue finalmente sentenciado a muerte y electrocutado en 1951.

El activismo político de Rich le llevó a ser marginado de Hollywood, por lo que se buscó la vida como corredor de bolsa y galerista de arte hasta que en los años 60 regresó a la interpretación.

Además, Rich publicó en 2007 el manual de interpretación “A Leap from the Method: An Organic Approach to Acting”.EFE