Muere esposa del líder supremo de Irán tras heridas de ataques que también mataron a Alí Jameneí

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, falleció este lunes en Teherán a causa de las graves heridas que sufrió durante los recientes ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel, confirmaron medios iraníes.

Bagherzadeh, de 79 años, estaba en estado de coma desde el sábado, cuando los bombardeos alcanzaron el complejo donde se encontraba su esposo y otros miembros de su entorno cercano.

Bagherzadeh y Jameneí se casaron en 1965 y mantuvieron una vida familiar mayormente fuera del ojo público, aunque su estatus como pareja marcó parte del paisaje político y religioso de Irán durante décadas.

Tuvieron seis hijos: cuatro varones y dos mujeres, varios de los cuales mantienen influencias discretas en los círculos religiosos y políticos del país.

Contexto de escalada bélica y repercusiones regionales

La muerte de Bagherzadeh se produce en el marco de una rápida escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos y Israel, iniciada a finales de febrero cuando un ataque conjunto causó la muerte de Jameneí, quien lideró la República Islámica desde 1989 y se convirtió en una figura central de su política interior y exterior.

Tras la confirmación de la muerte del líder supremo, las autoridades iraníes decretaron luto nacional y prometieron una respuesta contundente, calificando el hecho de provocación extrema y señalando que los responsables enfrentarán un castigo “duro y decisivo”.

La Guardia Revolucionaria y otros clérigos de alto rango han emitido llamados a la unidad y a la defensa del país ante lo que consideran una agresión directa.

Analistas señalan que la pérdida de Jameneí y ahora de su esposa, figuras emblemáticas del régimen, podría profundizar la incertidumbre política interna y alimentar aún más la tensión regional, con impactos que se reflejan desde Teherán hasta los aliados y adversarios del país en Oriente Medio.

Fuente: NT