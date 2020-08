Muere famoso instagramer Dominican Manny H por COVID-19

El joven Manny Hiraldo, famoso instagramer dominicano y dj de música urbana, conocido como Dominican Manny H, falleció la noche de este lunes por complicaciones del coronavirus en la ciudad de La Vega.

La noticia fue confirmada por su hermana, Rossy Hiraldo en su ‘story’ de Instagram.

Dominican Manny tenía neumonía por COVID-19 y permanecía en coma inducido.

El joven apasionado de la música urbana que residía en Miami, pero que se dio a conocer con videos de humor sobre los dominicanos y situaciones cotidianas, estaba en República Dominicana con la finalidad de instalar un negocio en la tierra de sus familiares, La Vega, donde se contagió con el COVID-19.

Estuvo recluido en el Centro de Especialidades Médicas Vegano desde el 21 de julio y el parte medico detalló el diagnostico de neumonía por COVID-19. En tanto que estaba en la unidad de cuidados intensivos en coma inducido y conectado a una máquina de ventilación.

Pese a que sus pulmones iban mejorando, su situación de salud se complicó.

“Con el alma rota en mil pedazos, les informo que mi hermano falleció. Les pido por favor continúen orando por mí y mi familia ahora más que nunca”, escribió Rossy Hiraldo en su cuenta @itsrossyhiraldo al dar la triste noticia.

Su amigo Dee Espinal resalta que no fue un buen momento para Manny H encarar un problema de esta magnitud “porque invirtió mucho dinero en un proyecto nuevo”.

Su mayor deseo lo expresó hace unos días: “Que el loco se levante y que esté con nosotros otra vez”.

El cantante urbano Vakeró, que lo conocía, escribió: “Esta situación ha tocado fibras sensibles de mi corazón, al tratarse de un joven alegre y lleno de sueños”.

Por los altos costos de la clínica privada, su familia no tuvo más remedio que iniciar una campaña de colaboración económica a través de la página Go Fund Me con el título “Ayudemos a Dominican Manny H” que hasta el momento ha recaudado 31,097 (31 mil 97 dólares).

“Son 150 mil pesos al día que se paga para su cuidado, aseguró Dee Espinal. “Ya está mejor, los pulmones están un poco más claros que ayer, indicaciones de que los medicamentos están tomando efecto”, dijo en un video sobre su salud.

“@dominicanmannyh (dj manny h) fue diagnosticado con COVID-19. La situación se ha empeorado muy severa y los pulmones no están respondiendo a su máxima potencia. En estos momentos nuestro querido manny esta en un coma inducido para poder suministrarle los medicamentos. Manny es una persona muy alegre, muy positivo y amigo de todos y con su ayuda y la de Dios saldrá adelante. A todos nos ha sacado una sonrisa alguna vez. También les pido que me lo tengan en sus oraciones. Att: Familia Hiraldo”, fue el mensaje que se colocó en la cuenta de Go Fund Me para pedir colaboración económica para pagar los gastos de la clínica privada.