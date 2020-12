Muere la influencer que luchaba contra la anorexia

Josi Maria era una chica alemana que se hizo famosa en redes sociales al mostrar día con día su lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), la anorexia. Josi comenzó su trayectoria como influencer en el 2012, pero su popularidad comenzó a crecer hasta el 2015, al principio ella compartía contenido fitness y de viajes, unos años más tarde, comenzó a subir contendido hablando sobre su enfermedad.

Según un informe, la influencer falleció mientras disfrutaba de unas vacaciones en Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, poco después de haber presentado problemas cardíacos en el vuelo.

Hace algunos meses, Josi había compartido con sus más de 150 mil seguidores de Instagram, una impactante imagen en la que lucía muy delgada y en la publicación dejó un emotivo mensaje donde explicaba porque compartía su enfermedad con los demás.

“No, no publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. Si publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen”.

Conforme más cosas compartía Josi, ella comenzó una importante labor, pues con su historia buscaba inspirar a todas aquellas personas que vivían en una situación similar a la de ella, por lo cual constantemente en sus publicaciones escribía muchos mensajes de ánimo.

Josi mostró siempre mucha fuerza y actitud positiva ante su padecimiento, y unos días anteriores a su muerte, había comentado que no quería ser una de las personas que mueren por la anorexia, pero una complicación derivada a la enfermedad le habría provocado problemas cardíacos.

Resova, amiga con la que viajaba Josi Maria, contó lo siguiente en una entrevista que ofreció al periódico alemán Bild.

“Me dijo que había tomado dos cafés y que su sistema circulatorio no lo soportaba. Tampoco había comido nada durante dos días. Josi me preguntó si podía darle un abrazo y un breve descanso. Me quedé dormida poco después y cuando me desperté, a medianoche, noté que ya no respiraba”.