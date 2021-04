Muere niña de tres años en clínica Gómez Patiño en proceso anestésico

Una niña perdió la vida la mañana de este lunes en la Clínica Gómez Patiño por una “broncoaspiración” durante el procedimiento anestésico a que fue sometida previo a cirugía por amigdalitis aguda.

Se trata de la niña Arisneidy Pinales Jiménez, de tres años de edad, residente en Semana Santa de Yaguate, provincia San Cristóbal, y quien fue ingresada con amigdalitis aguda, de acuerdo a su madre Elisa Jiménez Araújo, de 30 años de edad. El padre es Arismendy Pinales, de 34 años.

Según definición, la broncoaspiración es el paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias. Es una urgencia médica que pone en peligro la vida de la persona.

La madre detalló: “La niña la traje aquí (a clínica) a las 5:00 de la mañana, y el doctor Raúl Marmolejos nos cobró diez mil pesos de manera personal. Él (el doctor) se puso a llenar un requisito y la niña me decía, mamá ese mi doctor, y yo respondía, sí ese es tu doctor”.

“La niña tenía adenoides y la amigdalitis infectada, y él (el doctor) me dijo esa niña está de operar, y me escribió ayer que se la trajera hoy a las cinco de la mañana, y me escribió diciendo, tiene que pagar cinco mil por el rayo láser y cinco mil (pesos) a un ayudante, es decir, que yo iba a pagar la diferencia del seguro y a él por su linda cara le iba a pagar los diez mil pesos”, explicó la madre.

Jiménez Araújo precisó que el cirujano les llamó y “dijo fue una mala práctica de nosotros. Esas son palabras de un doctor, si no es así, que el Señor me castigue con lo que digo, porque él lo sabe”.

Andrés Lockward Canaán, encargado de Soporte y Tecnología, y quien da soporte a la Administración de la clínica Gómez Patiño, explicó que niña la Arisneidy fue recibida para ser sometida a la realización de una cirugía por amigdalitis aguda y “al parecer hubo un acontecimiento durante el proceso de la anestesia y la niña falleció”.

Indicó que luego de cumplir con el proceso de resucitación, unos 20 a 30 minutos después, se le informó a los familiares del fallecimiento.

“En el récord cuando lo tengamos a manos, que conversemos bien con el anestesiólogo y el cirujano que iba hacer el procedimiento, podemos dar detalles más claro de lo que ha pasado”, adujo.

Dijo que “el doctor Marmolejos, otorrino, era quien iba a realizar la intervención a Arisneidy, junto a un ayudante de cirugía, una enfermera y una ayudante de enfermería”.

Lockward Canaán explicó: “La niña tiene un ingreso (a la clínica) de la siete de la mañana, pero la hora de entrar a cirugía fue a las ocho de la mañana de este lunes”.

“No se inició la cirugía, sí el proceso del ingreso al área del quirófano, fue aquí dentro que murió, y estaba el médico y el anestesiólogo”, refirió.

Asimismo, precisó que “el primer paso de la Administración es hacer un levantamiento del informe”. “Nos comunicamos con el Departamento de Cirugía, tuvimos una reunión en la mañana de hoy, tenemos pautada otra, pero este martes en la mañana tenemos una con todo el personal relacionado, o sea, el de anestesia, cirugía, enfermería y parte operativa”.

Agregó que se recopila toda la información, cada quien da su detalles de la eventualidades, para rendir un informe más formal del procedimiento, y este informe se le envía al presidente de la clínica, quien a su vez, normalmente, lo refiere al Ministerio de Salud Pública si lo solicitan.