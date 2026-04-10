Muere niño de 11 años tras ser apuñalado en un centro cultural en Madrid

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La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del asesinato de un menor este jueves en el centro cultural de la localidad de Villanueva de la Cañada. Fuentes del cuerpo han confirmado que el detenido es un joven de 23 años, que se encuentra bajo custodia en dependencias policiales

El menor fallecido, un niño de 11 años de origen rumano, fue apuñalado este jueves por la tarde, alrededor de las 19:45 horas, en la biblioteca del centro cultural La Despernada, en la citada localidad madrileña.

Fuente: 20m