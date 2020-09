Muere periodista Tony Pina por COVID-19

Send an email

El legendario periodista Tony Pina falleció este lunes como consecuencia del coronavirus, que se le complicó con otras enfermedades preexistentes.

Pina estaba ingresado en la Plaza de la Salud.

En el 2017, Pina, quien era secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), anunció que se retiraba por sus complicaciones de salud y lo hizo con este mensaje:

“Mis males no tienen remedio: mis dos piernas claudican y me canso a cada momento, empeoran cada día; mi diabetes me destroza porque es una diabetes asesina, la hipertensión arterial incontrolada a pesar de mi afán por controlarla cada mañana, y para colmo de mis males presiento un cáncer en alguno de mis órganos. Mi voz se quiebra”.

Oriundo de Sabana Grande de Boyá, de la provincia Monte Plata, en ese entonces Pina también pidió perdón a los que se sintieron ofendido con él y que no le guardaran rencor.

