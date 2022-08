Muere Robyn Griggs, actriz de telenovelas, a los 49 años

Falleció la popular actriz estadounidense, Robyn Griggs, debido a un cáncer de cuello uterino.

De acuerdo a People en español, la noticia se dio a conocer a través de su página de Facebook el sábado 13 de agosto.

«Con gran pesar, me entristece anunciar el fallecimiento de Robyn. Aunque ella ya no sufre y querría que recordáramos eso y los buenos recuerdos», escribió alguien cercano a la actriz en su perfil.

La intérprete nació en 1973 y comenzó su carrera en producciones teatrales para niños antes de aparecer en la serie anterior de Nickelodeon Clasificación K. Finalmente, entre 1991 y 1995 Griggs pasó a protagonizar dos grandes telenovelas, dando vida al personaje de Stephanie Hobart en One Life To Live y a Maggie Cory en Another World, papeles que le dieron gran fama.

A principios de este mes de julio, Griggs actualizó a sus fans, revelando que su cáncer se había extendido en forma de cuatro nuevos tumores. Finalmente, ingresó a cuidados paliativos el 11 de agosto, solo un par de días antes de morir el 13 de agosto.

FUENTE DIARIO LIBRE