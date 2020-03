Muere un primo de Ricardo Montaner a causa del COVID-19

El clan Montaner se encuentra pasando un momento triste por el fallecimiento de un miembro de su familia, quien falleció en España a causa del COVID-19un primo del

“Hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte… hay que cuidarlos tanto”, explicó el cantautor en su cuenta de Instagram.

Las palabras las acompañó con varias imágenes y videos de la última visita a Madrid que hicieron los Montaner para visitar al adorado Carlos. En el posteo se puede ver a su hija Evaluna y a Camilo Echeverry, su yerno, compartiendo abrazos y alguna que otra palabra cargada de cariño. Ellos no lo conocían, y Ricardo no quiso que se perdieran la oportunidad de verlo. En la filmación, de fondo se escucha bromear a Ricardo: “Oye, María, qué bien se ve Carlitos. ¿Qué le están dando para que se vea así de bien?”.

Manifestando que se siente como si le hubiera caído encima “una aplanadora”, el artista recientemente nacionalizado dominicano agregó: “A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que La gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él. Hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender… paz”.

Aunque cuestiones laborales, por la distancia, no se veían asiduamente, Ricardo y Carlos tenían una gran relación. Él fue su referente, la guía en su juventud.

Entre los comentarios de condolencias figura el del también cantante Alejandro Sanz, que no dudó en apoyar a su colega: “Ay, mi querido Ricardo, cuánto lo siento, te mando mi abrazo desde este Madrid herido que tanto te quiere”.

La pandemia del coronavirus ha causado más de 400 mil contagios y unas 19 mil muertes en todo el mundo.I