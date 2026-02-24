Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú

La Fuerza Aérea de Perú halló 15 personas muertas este lunes en el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.

La Fuerza Aérea precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.

«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló.

Entre las víctimas se reportaron siete menores de edad.

«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.

El general Antonio Lamadrid, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó a la radio RPP que las autoridades se desplazaron al lugar del hallazgo para el levantamiento de los cadáveres.

El helicóptero siniestrado, un Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.

«El helicóptero fue hallado lejos de la zona urbana del distrito arequipeño de Chala, en donde hallaron los restos de la aeronave», dijo Lamadrid.

La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas de accidente.

