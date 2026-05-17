Mueren dos hombres al caer camión grúa por precipicio en carretera La Vega-Jarabacoa

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Dos hombres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, tras un accidente de tránsito registrado este domingo en la carretera Fernando Basilis, tramo La Vega–Jarabacoa, próximo al paraje conocido como «La Virgen».

Según el informe preliminar suministrado por la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett) a Diario Libre, el accidente involucró un camión tipo grúa perteneciente a la empresa Gruas Meca.

No se han identificada a las víctimas.

Las informaciones ofrecidas por las autoridades refieren que el camión habría presentado fallas en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se deslizara hacia un precipicio.

Las dos víctimas mortales, ambos hombres, fallecieron en el lugar del hecho. Mientras las otras dos personas de sexo masculino resultaron lesionadas, incluyendo un menor de edad, quienes recibieron asistencia tras el accidente.

Miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudieron a la escena para brindar apoyo, coordinar el tránsito y manejar la situación mientras se realizaban las labores correspondientes.

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Investigan tragedia

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en la que el conductor perdió el control. La tragedia ha generado consternación entre residentes y conductores que transitan por la peligrosa vía montañosa.

FUENTE: DIARIO LIBRE.