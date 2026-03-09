Curiosidades

MUJER CONOCIDA CON EL ALIAS DE «CONCHA GRANDE» EXTORSIONABA A SUS VÍCTIMAS CON FOTOS ÍNTIMAS

La Policía Metropolitana de Barranquilla (Colombia) arrestó a Marelbis Lozano, alias “Chocha Grande”, señalada de participar en un esquema de extorsión a través de redes sociales y aplicaciones de citas. La detención se produjo en el barrio La Manga, luego de que las autoridades recopilaran evidencias sobre su presunta participación en múltiples casos de chantaje.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a hombres por medio de plataformas digitales, se ganaba su confianza, y lograba obtener fotos y videos íntimos.

Posteriormente, exigía dinero a sus víctimas bajo amenazas de enviarle ese contenido a sus parejas, familiares o contactos cercanos si no accedían a pagar.

Las autoridades han confirmado al menos diez víctimas, aunque no descartan que el número de afectados sea mayor, debido a que muchas personas no denuncian este tipo de delitos por temor o vergüenza. Tras su captura, Lozano fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar compartir contenido íntimo con desconocidos y denunciar cualquier intento de chantaje o extorsión digital ante las autoridades.

Fuente: Estoesinsolito

