Mujer de Indiana muere tras cirugía plástica en RD

Luego de las cirugías y por orden del doctor Desena, Terry fue trasladada a un centro de recuperación en la ciudad de Santiago. “El doctor tuvo que venir y sedar a Shacare debido al incesante e insoportable dolor que sentía, y aunque note que sus ojos estaban amarillos y no respondía bien, el personal médico me decía que simplemente estaba descansando y que todo estaría bien.” explicó.

“Mi Corazón de madre me decía que algo no estaba bien, y aunque no sabía nada sobre ellos, no hablaba español, realice el viaje con ayuda de la embajada de los EE. UU, pero llegue tarde porque ella ya estaba muerta.”